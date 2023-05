Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Fresenius 27,00 EUR

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 27,60 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,92 EUR aus. Mit einem Wert von 27,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 648.405 Fresenius SE-Aktien.

Am 01.06.2022 markierte das Papier bei 32,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 19,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,66 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,51 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 21.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 EUR, nach 0,83 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.643,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.720,00 EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,68 EUR fest.

Fresenius-Aktie etwas tiefer: Fresenius platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

Fresenius- und FMC-Aktie in Rot: Deka will von Fresenius schnelle Lösung für FMC sehen - Fresenius-Chef plant Konzernumbau

Fresenius-Aktie springt an: Fresenius macht in Q1 mehr Umsatz - Ausblick bestätigt

