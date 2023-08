Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,37 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 29,37 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 236.876 Fresenius SE-Aktien.

Am 14.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,96 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,46 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.018,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.359,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Fresenius SE-Investment verloren

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Fresenius SE abgeworfen

FMC-Aktie gerät nach UBS-Verkaufsempfehlung unter Druck