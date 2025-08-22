Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 47,30 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,30 EUR ein. Mit einem Wert von 47,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.797 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 48,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 33,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,18 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

