Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 30,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 30,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 30,10 EUR. Bei 30,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 376.761 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,48 Prozent wieder erreichen. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 02.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.359,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.018,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Handelsstart