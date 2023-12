Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,61 EUR.

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 28,61 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 28,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 599.283 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,12 Prozent. Bei einem Wert von 23,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit Abgaben von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5.518,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.459,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Am 19.02.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: UBS AG stuft Fresenius SE-Aktie hoch

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter