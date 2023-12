Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 28,61 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 28,61 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,80 EUR. Bei 28,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 599.283 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (23,29 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 22,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 21.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

