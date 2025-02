Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE bricht am Mittwochvormittag nach oben aus

Fresenius SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 38,72 EUR nach oben.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 38,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 38,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,25 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.291 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2025 bei 38,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,15 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,855 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,61 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,49 Prozent zurück. Hier wurden 5,37 Mrd. EUR gegenüber 5,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Fresenius SE-Aktie.

