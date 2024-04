Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag im Plus

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,30 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 27,30 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,30 EUR zu. Mit einem Wert von 27,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 321.699 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 14,36 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 12,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,920 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,574 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 21.02.2024. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 48,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,64 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

