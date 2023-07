Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 28,42 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 28,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.496 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,71 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,54 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,66 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.225,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.720,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2023 gerechnet. Am 30.07.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

