Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 47,23 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,23 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.165 Fresenius SE-Aktien.

Bei 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 49,18 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,35 EUR je Aktie belaufen.

