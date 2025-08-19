Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 47,00 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 47,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 46,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,00 EUR. Zuletzt wechselten 16.588 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,18 EUR.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

