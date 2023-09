Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 30,19 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 30,19 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,05 EUR. Bei 30,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 466.583 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,78 Prozent.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 10.359,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.018,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

