Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Mit einem Kurs von 30,23 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,23 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,26 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 30,12 EUR. Bei 30,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.662 Stück gehandelt.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach oben. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 34,87 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,46 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 10.359,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10.018,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

