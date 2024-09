Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,29 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,49 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 33,15 EUR. Bei 33,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 288.359 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 35,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 4,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,66 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Fresenius SE-Aktie.

