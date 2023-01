Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 12:22 Uhr 0,2 Prozent. Bei 26,62 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 302.312 Stück.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,11 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,67 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Mit Abgaben von 34,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 30.10.2022. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 10.459,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.324,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,09 EUR fest.

