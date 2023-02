Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 26,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 26,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.482 Fresenius SE-Aktien.

Am 04.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,09 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei einem Wert von 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 33,82 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 32,87 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 31.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.459,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.966,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,05 EUR je Aktie aus.

