Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 38,52 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 38,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 38,51 EUR. Bei 38,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.957 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,63 EUR erreichte der Titel am 26.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 36,86 Prozent wieder erreichen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,834 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

