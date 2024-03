Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 25,05 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,06 EUR aus. Mit einem Wert von 24,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 470.321 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 23,72 EUR. Abschläge von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,920 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,574 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,75 EUR aus.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie eingefahren. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.678,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,93 EUR je Aktie.

