Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 40,14 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 40,14 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 265.439 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 40,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2024 bei 24,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,24 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,86 EUR.

Am 26.02.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -1,09 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

