Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Mittag an

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 29,19 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 11:43 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 29,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.153 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 18,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,46 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

