Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 28,95 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 28,95 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 29,10 EUR. Bei 28,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 315.426 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,71 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Mit einem Zuwachs von 2,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 31,99 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,76 EUR aus.

Am 09.05.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.225,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.720,00 EUR in den Büchern standen.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Fresenius SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

