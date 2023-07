Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 28,82 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 28,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 927.507 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 31,68 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 32,76 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 09.05.2023. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.720,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.225,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Fresenius SE am 02.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,67 EUR je Fresenius SE-Aktie.

