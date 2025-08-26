DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Mittwochvormittag Boden gut

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 47,12 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,12 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 47,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,05 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 12.161 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,07 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 32,94 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

