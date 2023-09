Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 29,51 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 29,51 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 29,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 220.001 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. 5,79 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 19,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,46 EUR an.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,70 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

