Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 29,26 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,8 Prozent auf 29,26 EUR nach. Bei 29,10 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 602.511 Stück.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Abschläge von 32,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 34,46 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.359,00 EUR – ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

