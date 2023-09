Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag leichter

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 29,98 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 29,98 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,91 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,05 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 25.028 Aktien.

Am 20.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,14 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,46 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,80 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Fresenius SE-Investment eingebracht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer