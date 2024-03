Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 25,13 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,13 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 144.212 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,80 EUR. Dieser Wert wurde am 30.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 5,29 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,75 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 21.02.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.678,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.643,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,93 EUR je Fresenius SE-Aktie.

