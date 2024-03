Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 25,08 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,40 EUR. Bei 25,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 418.651 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. 24,48 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 5,10 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,75 EUR an.

Am 21.02.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR im Vergleich zu 10.643,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,93 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

