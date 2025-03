Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

So entwickelt sich Fresenius SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,06 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 40,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 9.251 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 40,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,39 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 39,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,86 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,37 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

