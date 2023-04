Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Fresenius 26,15 EUR

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 26,26 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 460.397 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,24 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 33,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,40 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE veröffentlichte am 22.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,79 Prozent auf 10.643,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.966,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,65 EUR fest.

