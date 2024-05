Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 29,24 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,25 EUR. Bisher wurden heute 145.796 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,77 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,574 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,46 EUR.

Am 08.05.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,23 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Am 05.08.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,94 EUR fest.

