Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 29,22 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,25 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,18 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,25 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.667 Stück gehandelt.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,10 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 08.05.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

