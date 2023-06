Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag stärker

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,34 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251.071 Fresenius SE-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,06 Prozent hinzugewinnen. Am 15.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,73 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.225,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.720,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

