Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit KursVerlusten

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 28.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,9 Prozent auf 25,90 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,90 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 321.660 Fresenius SE-Aktien.

Bei 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 45,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2022 bei 25,90 EUR. Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,91 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 04.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.720,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

