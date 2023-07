Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Freitagvormittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 28,56 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 28,56 EUR. Bei 28,56 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 21.196 Stück.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2022 auf bis zu 19,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,76 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.225,00 EUR im Vergleich zu 9.720,00 EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,67 EUR im Jahr 2023 aus.

