Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,51 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 29,51 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,54 EUR an. Bei 29,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.496 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,35 EUR erreichte der Titel am 14.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 2,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 33,28 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,46 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.359,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.018,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 4,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie gefragt: Fitch erhöht Ausblick für Fresenius auf "stabil"

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Fresenius SE-Investment verloren

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Fresenius SE abgeworfen