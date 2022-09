Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,62 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 21,66 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,98 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 862.320 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,13 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 38,57 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,85 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.018,00 EUR – ein Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.246,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 31.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,22 EUR je Aktie aus.

