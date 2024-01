Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 26,81 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,81 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,62 EUR. Bei 26,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 148.698 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. 16,45 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,40 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.518,00 EUR – das entspricht einem Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,71 EUR je Fresenius SE-Aktie.

