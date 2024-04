Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,43 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 27,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,48 EUR. Bei 27,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 96.831 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 13,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 14,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 EUR je Aktie gewesen. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,68 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus