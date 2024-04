Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Fresenius SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 27,34 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 27,34 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.749 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,75 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 21.02.2024. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,64 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,52 Mrd. EUR.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

