Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag stabil

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 29,23 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 29,23 EUR. Bei 29,25 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,12 EUR. Bei 29,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 20.946 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 31,22 EUR. 6,81 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 18,13 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,920 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,46 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

