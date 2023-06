Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 24,64 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 24,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,60 EUR. Bei 24,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.786 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR. Gewinne von 20,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 25,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,73 EUR an.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.225,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.720,00 EUR eingefahren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,66 EUR im Jahr 2023 aus.

