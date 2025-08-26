DAX23.937 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Notierung im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag

29.08.25 12:05 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,21 EUR -0,19 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 46,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,57 EUR. Bei 46,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.410 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 47,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Fresenius-Aktie im Plus: Fitch bestätigt Fresenius-Rating mit 'BBB-'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
06.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen