Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 46,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,57 EUR. Bei 46,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.410 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 47,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

