Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 28,36 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,36 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,33 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.533 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 21,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.

