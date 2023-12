Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag leichter

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 28,07 EUR.

Um 14:06 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 28,07 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,07 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,33 EUR. Zuletzt wechselten 1.558.083 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,22 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,66 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.459,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.518,00 EUR.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

