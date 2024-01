Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag im Minusbereich

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 26,76 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 26,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 26,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,86 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.180 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 31,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). 16,67 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 12,97 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,40 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,66 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.518,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,24 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

