Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 26,47 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 26,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,31 EUR aus. Bei 26,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 445.132 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei 23,29 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 13,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,40 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.459,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen. Fresenius SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

