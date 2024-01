Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag behauptet

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,10 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 27,10 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,81 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.003 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,20 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 16,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,40 EUR.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

