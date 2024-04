Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 27,83 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 254.490 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 16,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,920 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,574 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 21.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,68 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags