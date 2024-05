Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,01 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,01 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,03 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,96 EUR ab. Bei 29,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.668 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Gewinne von 7,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

FMC-Aktie kurz belastet von Forschungserfolg im Kampf gegen Diabetes

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Plus